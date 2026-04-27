13χρονη Χαϊδάρι: Διέφυγε τον κίνδυνο η μαθήτρια - Οι θεράποντες μιλούν για «ιατρικό θαύμα»

Αισιόδοξα είναι τα νεότερα για τη 13χρονη μαθήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση από τον πρώτο όροφο του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, καθώς έχει πλέον διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή της.

Οι γιατροί κάνουν λόγο για ένα πραγματικό ιατρικό επίτευγμα, καθώς η κατάσταση της ανήλικης ήταν εξαιρετικά κρίσιμη από την πρώτη στιγμή.

Η μαθήτρια υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση που διήρκησε πάνω από τέσσερις ώρες την προηγούμενη Δευτέρα (20/04), με τους γιατρούς να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τη διατηρήσουν στη ζωή.

Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου υπέστη επανειλημμένες ανακοπές, ενώ σύμφωνα με τον διευθυντή της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», παρέμεινε σε ανακοπή για περίπου 50 λεπτά, πριν καταφέρουν οι γιατροί να την επαναφέρουν.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε όταν η 13χρονη βρέθηκε στην κουπαστή του σχολείου.

Μαθητής που ήταν παρών ανέφερε ότι το κορίτσι κάθισε για λίγο στο κάγκελο, σήκωσε το πόδι της, άφησε τα χέρια της και στη συνέχεια έχασε την ισορροπία της, πέφτοντας από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων στο προαύλιο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι.

Μετά το περιστατικό, στο σχολείο βρέθηκαν ψυχολόγοι και στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές που έγιναν μάρτυρες της πτώσης.