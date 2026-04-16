Τρομερές εικόνες από τα αποδυτήρια της Βασιλείας που έγιναν... στάχτη

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από τα αποδυτήρια της Βασιλείας, τα οποία κάηκαν ολοσχερώς, λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε πριν τον αγώνα με την Τούν.

Συγκεκριμένα η φωτιά ξέσπασε την προηγούμενη Παρασκευή (10/4) και ήταν μάλιστα η αιτία να αναβληθεί η προγραμματισμένη αναμέτρηση της ομάδας με την Τουν. Στην Ελβετία κάνουν λόγω για βραχυκύκλωμα που ξεκίνησε από την σάουνα και επεκτάθηκε στα αποδυτήρια, φτάνοντας μέχρι τα γραφεία των προπονητών αλλά και άλλων χώρων του γηπέδου.

Όπως είναι λογικό η Βασιλεία θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς, αν όχι πλήρως, ενώ ως αναμενόταν μέχρι να επισκευαστεί και να είναι έτοιμο προς χρήση το γήπεδο θα αγωνίζεται στο «Σεντ Τζέικομπ Παρκ».