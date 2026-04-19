Φωτιά σε δασική έκταση στην Σκιάθο - Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις (βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 19 Απριλίου, σε δασική έκταση στην περιοχή του Πλατανιά, στην Σκιάθο.



Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 1 αεροσκάφος.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, δόθηκε η εντολή να σηκωθούν και δύο Canadair και να μπουν στη μάχη με τη φωτιά στη Σκιάθο με σκοπό να περιοριστεί και να είναι υπό έλεγχο πριν νυχτώσει. Το θετικό σύμφωνα με πληροφορίες του Skiathoslife είναι ο νοτιάς που πνέει προς το δρόμο σε πολύ μικρή ισχύ.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Σκιάθο pic.twitter.com/kMyPbLfV9l — Flash.gr (@flashgrofficial) April 19, 2026

Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.