Θεσσαλονίκη: Συνθήματα και ύβρεις σε ναό – Το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ «αδειάζει» τους διαδηλωτές

Σφοδρή καταδίκη από το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα επεισόδια στους Δώδεκα Αποστόλους. «Έλλειψη εκκλησιαστικού ήθους και εκφράσεις μίσους».

Με μια σκληρή ανακοίνωση, το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ παίρνει σαφείς αποστάσεις από τα θλιβερά επεισόδια που σημειώθηκαν την περασμένη Παρασκευή στον Ιερό Ναό των Δώδεκα Αποστόλων στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια μουσικής εκδήλωσης στο πλαίσιο της «Λατρευτικής Εβδομάδας», ομάδα ατόμων εισέβαλε στον ναό, μετατρέποντας τη μυσταγωγική ατμόσφαιρα σε πεδίο έντασης με συνθήματα οπαδικής έμπνευσης και βαρύτατες ύβρεις.

«Αυτοί δεν εκφράζουν τη χριστιανική πίστη»

Οι ακαδημαϊκοί του ΑΠΘ υπογραμμίζουν ότι τέτοιες ενέργειες δείχνουν πλήρη έλλειψη εκκλησιαστικού ήθους και σκανδαλίζουν τους πολίτες που αναζητούν λόγο ενότητας και συμφιλίωσης. Στην ανακοίνωσή τους, «φωτογραφίζουν» μια ομάδα «πιστών» που, εμφορούμενοι από την εσφαλμένη πεποίθηση περί «βεβήλωσης» των ναών από καλλιτεχνικά δρώμενα, αμαύρωσαν τις εκδηλώσεις με εκφράσεις εμπάθειας.

Το πλέον επαίσχυντο σημείο της επίθεσης, σύμφωνα με το Τμήμα, ήταν οι ύβρεις που εκτοξεύτηκαν εναντίον του μακαριστού συναδέλφου τους, Χρυσόστομου Σταμούλη, στη μνήμη του οποίου ήταν αφιερωμένες οι φετινές εκδηλώσεις.

Η «Λατρευτική Εβδομάδα» και ο στόχος της

Οι εκδηλώσεις, που συνδιοργανώνονται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Ιερά Μητρόπολη, έχουν ως στόχο να συνδέσουν τη βυζαντινή κληρονομιά της πόλης με σύγχρονες καλλιτεχνικές εκφράσεις.

Η παράσταση: Στον ναό τελούνταν μουσική εκδήλωση με τη σοπράνο Βιργινία Γκαϊντατζή και τον Νίκο Παναγιωτίδη.

Το περιεχόμενο: Έργα εμπνευσμένα από την Εβδομάδα των Παθών, που συνδύαζαν τη μεσαιωνική μυστικιστική παράδοση με το πρώιμο μπαρόκ και την ελληνική προφορική παράδοση, με κεντρικό άξονα τον θρήνο και την απώλεια.

Μήνυμα προς τους «σωτήρες της Εκκλησίας»

Το Τμήμα Θεολογίας υπενθυμίζει ότι ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος είναι πάντα πρόθυμος για διάλογο. «Θα μπορούσαν λοιπόν οι αυτόκλητοι "σωτήρες της Εκκλησίας" να συζητήσουν μαζί του, αντί να ασχημονούν απέναντι στο ευαγγελικό κήρυγμα της αγάπης», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η Εκκλησία, καταλήγει η ανακοίνωση, οφείλει να παρηγορεί και να αγκαλιάζει τους πάντες -ακόμη και τους υβριστές της- και όχι να γίνεται όχημα μίσους και διχασμού.