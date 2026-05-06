Οκτώ προσαγωγές για τον εμπρησμό του μαγαζιού του περιπτερά στη Γαστούνη

Σε οκτώ προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία στη Γαστούνη, στο πλαίσιο της έρευνας για το εμπρησμό στο νέο κατάστημα που ετοιμαζόταν να λειτουργήσει ο περιπτεράς, ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού τον περασμένο Φεβρουάριο.

Όπως μεταδίδει το ilialive, μετά τον εμπρησμό του μαγαζιού έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι σε καταυλισμούς της περιοχής για τον εντοπισμό στοιχείων και κατά τη διάρκειά τους έγιναν οι οκτώ προσαγωγές.

Την υπόθεση χειρίζεται πλέον το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Ήλιδας, το οποίο από νωρίς σήμερα το πρωί προχωρά σε νέους ελέγχους και στη συλλογή στοιχείων, με στόχο τον εντοπισμό των δραστών.

«Ήμασταν πέντε ημέρες πριν ανοίξουμε»

Ο Χρήστος Σαμψώνης μίλησε στο patrisnews περιγράφοντας πώς κινήθηκαν οι δράστες και κατέστρεψαν ολοσχερώς το μαγαζί που ετοιμαζόταν να εγκαινιάσει.

«Σπάσανε τη τζαμαρία εδώ, βάλανε την παλέτα μέσα και βάλανε φωτιά και φούντωσε όλο», τόνισε σοκαρισμένος.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η ζημιά αυτή σημαίνει την απόλυτη καταστροφή μιας προσπάθειας μηνών για να ξανασταθεί στα πόδια του, λίγο πρι, ανοίξει ξανά την επιχείρησή του.

«Έκανα ένα καινούργιο ξεκίνημα και ήμασταν πέντε ημέρες πριν ανοίξουμε. Και μας πήραν τηλέφωνο το πρωί ότι το μαγαζί καίγεται», δήλωσε.