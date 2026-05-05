Γαστούνη: Έβαλαν φωτιά στο νέο μαγαζί του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια τον Φεβρουάριο

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στη Γαστούνη, όταν άγνωστοι έβαλαν στο στόχαστρο το νέο κατάστημα που ετοίμαζε να ανοίξει περιπτεράς, ο οποίος είχε δεχθεί άγρια επίθεση πριν από λίγους μήνες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες έσπασαν την πρόσοψη του καταστήματος χρησιμοποιώντας ένα παγκάκι, εισέβαλαν στο εσωτερικό και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στην αποθήκη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Το περιστατικό έχει σημάνει συναγερμό στις αστυνομικές αρχές. Στη Γαστούνη βρίσκεται ισχυρή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο σημείο έχει μεταβεί και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών, σύμφωνα με το patrisnews.

Ο ξυλοδαρμός που είχε προηγηθεί

Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο ίδιος επαγγελματίας είχε βρεθεί στο επίκεντρο σοβαρού επεισοδίου πριν από περίπου δύο μήνες.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2026, ομάδα περίπου 20 ατόμων είχε εμφανιστεί στο περίπτερό του, μετά από περιστατικό με ανήλικο που φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει προϊόν, με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Ο περιπτεράς, ο γιος του και ακόμη ένας πολίτης που προσπάθησε να παρέμβει δέχθηκαν χτυπήματα, ενώ προκλήθηκαν και φθορές στο περίπτερο. Ακολούθησαν συλλήψεις και προσαγωγές, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Μετά το περιστατικό εκείνο, ο επαγγελματίας είχε αποφασίσει να κλείσει το περίπτερο, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια της οικογένειάς του.

Ωστόσο, ενώ επιχειρούσε να κάνει μια νέα αρχή με το νέο κατάστημα, η εμπρηστική επίθεση επαναφέρει το κλίμα φόβου και αναστάτωσης στην τοπική κοινωνία.