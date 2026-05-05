Τραγωδία σε λεωφορείο ΚΤΕΛ: Νεκρός 47χρονος στη διαδρομή Αθήνα - Πάργα

Σε τραγική κατάληξη είχε ένα ταξίδι με λεωφορείο του ΚΤΕΛ από την Αθήνα προς την Πάργα για έναν 47χρονο άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirustv, ο οδηγός του λεωφορείου διαπίστωσε περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα, όταν το όχημα είχε φτάσει στην Πάργα, ότι ο επιβάτης δεν είχε τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο. Οι διασώστες προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και μετέφεραν τον 47χρονο στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Παρά τις προσπάθειες τόσο των διασωστών όσο και του ιατρικού προσωπικού, ο άνδρας δεν επανήλθε.

Στο σημείο μετέβη και η αστυνομία για τη διερεύνηση του περιστατικού. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, ενώ ο 47χρονος ήταν κάτοικος της περιοχής.