Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 13χρονος μαθητής μετά από τροχαίο με πατίνι

Τραγική κατάληξη είχε ένα τροχαίο με πατίνι στην Ηλεία, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 13χρονου μαθητή, ο οποίος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με πατίνι σημειώθηκε στα Μακρίσια την Τετάρτη 29 Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, ο ανήλικος κινούνταν με πατίνι σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο όχημα που βρισκόταν πάνω στο οδόστρωμα, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 13χρονος να τραυματιστεί βαρύτατα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Κρεστένων, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες, ο ανήλικος δεν τα κατάφερε και κατέληξε, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.