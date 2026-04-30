«Μάστιγα» τα ηλεκτρικά πατίνια - Πάνω από 150 παιδιά έχουν τραυματιστεί το πρώτο τρίμηνο του 2026

«To πώς ανήλικα παιδιά που δεν γνωρίζουν κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς καβαλάνε ηλεκτρικά πατίνια και αυτό θεωρείται νόμιμο πρέπει να μας το εξηγήσουν οι αρμόδιοι» αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος σε δήλωσή του με αφορμή το τραγικό περιστατικό στο χωριό Μακρίσια στην Ηλεία και τον θάνατο ενός 13χρονου παιδιού, το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου, o οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα οδηγώντας το πατίνι του!

Όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ανήλικος μαθητής Γυμνασίου ενώ βρισκόταν σε κεντρικό δρόμο του χωριού πάνω στο ηλεκτρικό πατίνι του, στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο αυτοκίνητο έστριψε δεξιά και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με αντιθέτως κινούμενο όχημα.

Λόγω της σφοδρής σύγκρουσης, το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστένων με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

«Σύγχρονες σκοτώστρες της ασφάλτου»

Ο κ. Γιάννακος επισημαίνει ότι «όταν μικρά παιδιά χωρίς κράνος, χωρίς δίπλωμα οδήγησης καβαλάνε ηλεκτρικά πατίνια που τρέχουν με 50 χιλιόμετρα την ώρα και τρέχουν στους δρόμους ανάμεσα από πεζούς και αυτοκίνητα είναι αναμενόμενα τα θανατηφόρα ατυχήματα».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει επίσης, ότι «το 2025 400 παιδιά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία τραυματισμένα από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια εκ των οποίων τα 200 στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία Παίδων «Αγίας Σοφίας» και «Αγλαΐα Κυριακού». Εφέτος τους τρεις πρώτους μήνες του έτους ξεπερνάνε οι προσελεύσεις τα 150 τραυματισμένα παιδιά από πατίνια. Πολλά εξ αυτών με σοβαρούς τραυματισμούς.

Τα πατίνια είναι σύγχρονες σκοτώστρες της ασφάλτου και βλέπουμε να μην λαμβάνονται μέτρα. Ο καθένας μπορεί να νοικιάσει ένα πατίνι από το δρόμο και να το οδηγάει».

Καταλήγοντας ο κ. Γιαννάκος τονίζει: «Πάρτε μέτρα τώρα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Είναι σκοτώστρες της ασφάλτου. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η οδήγηση χωρίς δίπλωμα οδήγησης και χωρίς κράνος».