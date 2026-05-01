Συνελήφθη οδηγός στο Αλιβέρι: Έτρεχε με 124 χιλιόμετρα σε δρόμο των 50 - Χειροπέδες από την ΕΛΑΣ

Ακόμη ένα περιστατικό επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς καταγράφηκε στο Αλιβέρι, όπου αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος προχώρησαν στη σύλληψη ενός 38χρονου οδηγού για υπερβολική ταχύτητα.

Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στην 46η χιλιομετρική θέση της Εθνικής Οδού Χαλκίδας – Λεπούρων, στην ευθεία του κάμπου Αλιβερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με 124 χιλιόμετρα την ώρα, τη στιγμή που το επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 50 χλμ/ώρα.

Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά 74 χιλιόμετρα θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου είχε καταγραφεί πρόσφατα τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 17χρονο, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Σε βάρος του 38χρονου επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλιβερίου. Εκεί κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για επικίνδυνη οδήγηση.