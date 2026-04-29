1.000 κάμερες στους δρόμους: Μεταξύ οδικής ασφάλειας και εισπρακτικού… θρίλερ

Η καθημερινότητα στους ελληνικούς δρόμους θυμίζει συχνά πεδίο μάχης. Η παραβίαση του κόκκινου, η αυθαίρετη χρήση των λεωφορειολωρίδων και η υπερβολική ταχύτητα δεν είναι απλώς τροχαίες παραβάσεις, είναι οι κύριες αιτίες που στερούν ζωές και δοκιμάζουν τα νεύρα χιλιάδων οδηγών.

Σε αυτό το σκηνικό, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έρχεται να «ρίξει» 88 εκατομμύρια ευρώ, ενεργοποιώντας τον διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια και λειτουργία 1.000 έξυπνων καμερών.

Η ακτινογραφία του έργου

Δεν πρόκειται για μια απλή προμήθεια εξοπλισμού, αλλά για ένα ολιστικό σύστημα επιτήρησης που θα λειτουργεί επί έξι χρόνια. Με 71 εκατομμύρια ευρώ (που αγγίζουν τα 88 με τον ΦΠΑ), ο ανάδοχος θα αναλάβει να στήσει ένα δίκτυο που θα «βλέπει» τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Από την αυτόματη ανάγνωση πινακίδων μέχρι τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων και τη διασύνδεση με το σύστημα Σένγκεν για τον εντοπισμό κλεμμένων αυτοκινήτων, η Τροχαία αποκτά έναν ψηφιακό σύμμαχο που δεν κουράζεται και δεν χρηματίζεται.

Τι κρύβεται πίσω από την ανακοίνωση;

Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τις γραμμές της διακήρυξης, θα προσέξει μια κρίσιμη λεπτομέρεια: το έργο αυτοχρηματοδοτείται. Τι σημαίνει αυτό; Τα χρήματα για την αποπληρωμή της σύμβασης θα προέλθουν απευθείας από τα πρόστιμα που θα βεβαιώνονται.

Εδώ κρύβεται μια διπλή ανάγνωση. Από τη μία, το κράτος διασφαλίζει ότι δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, μεταφέροντας το κόστος στους παραβάτες. Από την άλλη, δημιουργείται μια αναπόφευκτη πίεση για την αποδοτικότητα του συστήματος. Για να παραμείνει το έργο βιώσιμο, οι κάμερες πρέπει να γράφουν. Η πολιτική ηγεσία το παρουσιάζει ως μέτρο οδικής ασφάλειας, όμως στην πραγματικότητα είναι και ένας μηχανισμός εγγυημένων εσόδων που βασίζεται στην παραβατικότητα του Έλληνα οδηγού.

Το διεθνές παράδειγμα και το «θρίλερ» της Ιταλίας

Η Ελλάδα δεν ανακαλύπτει τον τροχό. Στη Μεγάλη Βρετανία, οι κάμερες μέσης ταχύτητας έχουν μειώσει τα ατυχήματα κατά 40%, ενώ στη Γαλλία το δίκτυο είναι τόσο πυκνό που η συμμόρφωση είναι πλέον ζήτημα ενστίκτου. Ωστόσο, η υπερβολική χρήση φέρνει και αντιδράσεις.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ιταλία. Εκεί, η κατάσταση έχει φτάσει στα άκρα. Η γειτονική χώρα διαθέτει πάνω από 11.000 κάμερες – τον μεγαλύτερο αριθμό στην Ευρώπη. Το πρόβλημα; Η διαχείριση. Πολλές κάμερες τοποθετήθηκαν από μικρούς δήμους, όχι για την ασφάλεια, αλλά ως «κουμπαράς» για να καλύψουν τρύπες στους προϋπολογισμούς τους. Αυτό οδήγησε στην εμφάνιση του «Fleximan», ενός μυστηριώδους τύπου που κατέστρεφε κάμερες με τροχό, κερδίζοντας τη συμπάθεια μέρους των πολιτών που ένιωθαν ότι το κράτος τους κυνηγάει εισπρακτικά. Η ιταλική κυβέρνηση αναγκάστηκε πρόσφατα να παρέμβει με αυστηρότερους κανόνες, ορίζοντας ότι οι κάμερες πρέπει να τοποθετούνται μόνο σε σημεία υψηλού κινδύνου και όχι όπου είναι «εύκολο» να πιαστεί ο οδηγός.

Προστασία δεδομένων ή Μεγάλος Αδελφός;

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που εγείρουν οι πολίτες αφορά την ιδιωτικότητα. Η διακήρυξη είναι σαφής: Οι κάμερες θα καταγράφουν το όχημα και την πινακίδα, αλλά όχι τα πρόσωπα των επιβατών. Τα δεδομένα θα διαβιβάζονται κρυπτογραφημένα στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία θα έχει και την αποκλειστική διαχείριση. Στόχος είναι η νομιμότητα, όχι η παρακολούθηση της προσωπικής ζωής.

Το «ελληνικό παράδοξο»: Φόβος στην αρχή, αδράνεια στο τέλος

Υπάρχει όμως και ένας παράγοντας που καμία διακήρυξη δεν μπορεί να προβλέψει: Η ψυχολογία του Έλληνα οδηγού. Η ιστορία έχει δείξει ότι στην Ελλάδα δεν αντιδρούμε στις κάμερες με «πριόνια» όπως ο Fleximan στην Ιταλία. Αντιδρούμε με υπομονή, γιατί γνωρίζουμε ότι το σύστημα έχει «Ημερομηνία λήξης».

Όλοι ξέρουμε πως οι κάμερες που τοποθετούνται με τυμπανοκρουσίες, λειτουργούν για λίγους μήνες μοιράζοντας κλήσεις, και στη συνέχεια σταδιακά «τυφλώνονται». Είτε λόγω έλλειψης κονδυλίων για συντήρηση, είτε λόγω γραφειοκρατικής εμπλοκής στην είσπραξη των προστίμων, ο Έλληνας οδηγός ποντάρει στο ότι το ψηφιακό «μάτι» σύντομα θα κλείσει. Αυτή η βεβαιότητα ότι «τίποτα δεν κρατάει για πάντα» είναι η μεγαλύτερη απειλή για το έργο των 88 εκατομμυρίων.

Η επόμενη μέρα

Με τις προσφορές να αναμένονται έως τις 8 Ιουνίου 2026, ο δρόμος για την υλοποίηση έχει ξεκινήσει. Το στοίχημα για την Ελλάδα είναι να μην επαναλάβει τα λάθη της Ιταλίας. Οι κάμερες δεν πρέπει να γίνουν εργαλείο «φορολόγησης» της ασφάλτου, αλλά μέσο εκπαίδευσης.

Όταν ο οδηγός γνωρίζει ότι η πιθανότητα να τιμωρηθεί για μια επικίνδυνη παράβαση είναι 100%, τότε και μόνο τότε θα αλλάξει οδική συμπεριφορά. Αν το σύστημα λειτουργήσει με διαφάνεια και εστίαση στα επικίνδυνα σημεία, ίσως οι 1.000 αυτές κάμερες να είναι η σημαντικότερη επένδυση που έγινε ποτέ για την προστασία της ζωής στους ελληνικούς δρόμους.