Στον μαγικό κόσμο της αυτοκίνησης, υπάρχουν οχήματα που απλώς σε μεταφέρουν και υπάρχουν και εκείνα που σου κόβουν την ανάσα. Η Ferrari 250 GT SWB California Spider by Scaglietti του 1961 ανήκει αδιαμφισβήτητα στη δεύτερη κατηγορία. Με εκτιμώμενη τιμή δημοπράτησης που αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 14.500.000 € έως 16.500.000 €, αυτό το αυτοκίνητο δεν είναι μόνο ένα συλλεκτικό αντικείμενο, αλλά ένα σύμβολο της χρυσής εποχής του Maranello.

Με DNA από τις πίστες

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του '50 και του '60, η Ferrari κυριαρχούσε στις πίστες με μοντέλα όπως η Testa Rossa και η θρυλική GTO. Όμως, η σειρά 250 GT ήταν εκείνη που μετέφερε αυτή την αγωνιστική τεχνολογία στους δημόσιους δρόμους.

Φωτογραφία: RM Sotheby's Kevin Van Campenhout

Η έκδοση Short Wheelbase (SWB), με το κοντό μεταξόνιο των 2.400 χιλιοστών, παρουσιάστηκε το 1960 στο Σαλόνι της Γενεύης, προσφέροντας οδική συμπεριφορά αγωνιστικού αυτοκινήτου, δισκόφρενα στους τέσσερις τροχούς και τον εμβληματικό V-12 κινητήρα.

Από τις μόλις 56 μονάδες που κατασκευάστηκαν συνολικά, η συγκεκριμένη με αριθμό πλαισίου 2955 GT είναι η 26η στη σειρά και μία από τις μόλις 39 που διέθεταν τους καλυμμένους προβολείς (covered headlamps).

Από τη Φρανκφούρτη στο Hollywood

Η ιστορία της 2955 GT ξεκινά με λάμψη. Τον Σεπτέμβριο του 1961, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της ως το επίσημο show car της Ferrari στην 40η Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης. Τότε, ήταν βαμμένη σε λευκό χρώμα "Bianco Saratoga" με μαύρο δερμάτινο εσωτερικό.

Ο πρώτος της ιδιοκτήτης ήταν ένας Λιβανέζος λάτρης της ταχύτητας στη Ρώμη, αλλά το "πεπρωμένο" της την οδήγησε στις ΗΠΑ το 1965. Εκεί, το 1969, πέρασε στα χέρια του γνωστού ηθοποιού Ken Mars (γνωστός από το Young Frankenstein). Ο Mars λάτρεψε την Ferrari του τόσο πολύ που την κράτησε στην κατοχή του για περισσότερα από 30 χρόνια, βάφοντάς την στο κλασικό κόκκινο χρώμα της μάρκας.

Η επιστροφή στην τελειότητα

Το 2000, η Ferrari επέστρεψε στην Ευρώπη και ξεκίνησε ένα ταξίδι αναγέννησης. Το 2018 έλαβε το πολυπόθητο "Red Book" της Ferrari Classiche, το οποίο πιστοποιεί ότι ο κινητήρας, το κιβώτιο ταχυτήτων, ο πίσω άξονας και το αμάξωμα είναι τα αυθεντικά (matching-numbers).

Η τελευταία και πιο εντυπωσιακή αναπαλαίωση ολοκληρώθηκε το 2022 από το... εργαστήριο του Dino Cognolato στην Ιταλία. Μετά από τρία χρόνια σχολαστικών εργασιών, η California Spider "ντύθηκε" στον εκπληκτικό συνδυασμό Blu Scuro με κόκκινο δερμάτινο σαλόνι και απέκτησε μια σπάνια ασημί σκληρή οροφή (hardtop). Με μόλις 2.447 χιλιόμετρα στο κοντέρ μετά την ανακατασκευή της, το αυτοκίνητο δείχνει και λειτουργεί σαν να βγήκε μόλις από το εργοστάσιο.

Η στιγμή της αλήθειας στο Μονακό

Το Σάββατο, 25 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της δημοπρασίας του Μονακό, η 2955 GT θα αναζητήσει τον νέο της ιδιοκτήτη. Δεν πρόκειται απλώς για μια αγοραπωλησία, αλλά για την παράδοση ενός ιστορικού κειμηλίου. Με την πιστοποίηση της Ferrari Classiche, την εμφάνιση σε κορυφαίες εκδηλώσεις όπως το Pebble Beach και μια ιστορία που περιλαμβάνει από εκθέσεις αυτοκινήτου μέχρι το Hollywood, αυτή η California Spider αποτελεί την κορωνίδα για κάθε σοβαρή συλλογή στον πλανήτη.

Οι λεπτομέρειες που κάνουν την Ferrari 250 GT SWB California Spider by Scaglietti να ξεχωρίζει

• Η ανώτατη εκτιμώμενη τιμή δημοπράτησης υπολογίζεται στα 16.500.000 €.

• Ο συνολικός αριθμός των SWB California Spiders που φτιάχτηκαν είναι 56 αυτοκίνητα.

• Από αυτά, είχαν καλυμμένους προβολείς τα 39.

• Αυτό είναι το 26ο από τα 56 με κοντό μεταξόνιο που κατασκευάστηκαν.

• Η California Spider έχει τη δική της (σπάνια) σκληρή οροφή, τα εργαλεία και τα εγχειρίδια χρήσης.

• Το μοντέλο που βγαίνει σε δημοπρασία είναι εργοστασιακά πιστοποιημένο το 2019 με «Red Book» της Ferrari Classiche. Εκεί επιβεβαιώνεται πως οι αριθμοί του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του πίσω άξονα και του αμαξώματος είναι οι ίδιοι από την κατασκευή του αυτοκινήτου.

• Σε δημοπρασία του 2024 ένα σχεδόν ίδιο μοντέλο ξεπέρασε τα 17 εκατ. δολάρια

• Στο ίδιο βιβλίο φαίνονται οι εργασίες της τριετούς αναπαλαίωσης από την εταιρία Dino Cognolato που ολοκληρώθηκε το 2022.