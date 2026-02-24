Γαστούνη: Κλείνει οριστικά το περίπτερο ο ιδιοκτήτης μετά την επίθεση από Ρομά-«Δεν αξίζει τον κόπο»

Την απόφαση να βάλει λουκέτο στην επιχείρησή του έλαβε ο περιπτεράς στη Γαστούνη, λίγες ημέρες μετά την επίθεση που δέχθηκε από ομάδα Ρομά περίπου 20 ατόμων. Ο ίδιος και ο ανήλικος γιος του μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν, σύμφωνα με καταγγελίες, ανήλικος Ρομά επιχείρησε να αφαιρέσει πακέτο τσιγάρων από το περίπτερο. Ο ιδιοκτήτης φέρεται να τον ακινητοποίησε και να κάλεσε την Αστυνομία. Πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, στο σημείο συγκεντρώθηκαν συγγενείς του ανηλίκου και ακολούθησε ένταση.

Όπως καταγγέλλεται, 15 έως 20 άτομα επιτέθηκαν στον επαγγελματία και στον γιο του, χρησιμοποιώντας σιδερολοστούς και ξύλα, ενώ υπήρξαν και χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές. Παράλληλα, προκλήθηκαν σοβαρές φθορές στο περίπτερο.

Μιλώντας στον ANT1, ο ιδιοκτήτης Χρήστος Σαμφώνης περιέγραψε όσα βίωσε και γνωστοποίησε την απόφασή του να σταματήσει τη λειτουργία της επιχείρησης. «Με χτύπησαν με σίδερο και ξύλα και εμένα και τον γιο μου τον ανήλικο. Έχω ράμματα στο κεφάλι, το παιδί μου είναι χτυπημένο, πήγαμε στο νοσοκομείο» ανέφερε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά στην περιοχή, διευκρινίζοντας ότι δεν στοχοποιεί συλλήβδην τους Ρομά. «Η παραβατικότητα είναι απ’ όλους, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση και στις προηγούμενες που έχω εγώ είναι από Ρομά. Δεν είναι όλοι έτσι», είπε, προσθέτοντας: «Φοβάμαι γιατί έχω δύο ανήλικα παιδιά». Εξηγώντας την απόφασή του, σημείωσε: «Είναι χρόνιο το πρόβλημα δεν αξίζει τον κόπο να κινδυνεύει η ζωή μου, η ζωή των παιδιών μου των υπαλλήλων μου, δεν υπάρχει λόγος, θα κάνω κάτι άλλο».

«Μαγαζάτορες που δεν ξέρουν τι να κάνουν κλείνουν την επιχείρησή τους και φεύγουν»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης υπογράμμισε ότι τέτοια περιστατικά εντείνουν το αίσθημα ανασφάλειας στην τοπική αγορά. «Από την ημέρα που έγινε το σκηνικό (του ξυλοδαρμού) με ρωτούσαν πώς θα ανοίξουμε τη Δευτέρα, μαγαζάτορες που δεν ξέρουν τι να κάνουν κλείνουν την επιχείρησή τους και φεύγουν», ανέφερε.

Τοποθέτηση έκανε και ο δήμαρχος Γαστούνης, Αλέξιος Καστρινός, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «καρκίνωμα». «Έχουν εκτροχιαστεί τα πράγματα, από δημοτικής αρχής έχουμε κάνει τα πάντα επανειλημμένα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εκκλήσεις, παρακλήσεις για να αντιμετωπιστεί αυτό το δραματικό φαινόμενο. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα καρκίνωμα για την περιοχή μας, φέρνει την κοινωνία 100 χρόνια πίσω, δημιουργεί ανασφάλεια, φόβο και τρόμο σε επαγγελματίες και οικογένειες».

Όπως πρόσθεσε, έχει ενισχυθεί η αστυνόμευση με ειδική ομάδα, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει. «Δεν υπάρχει αντιπαλότητα με την συγκεκριμένη ομάδα (Ρομά) είναι συμπολίτες μας, συνδημότητες μας, ωστόσο, υπάρχουν κάποια στοιχεία που παρεισφρέουν», σημείωσε.