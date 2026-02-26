Άγρια επίθεση σε περίπτερο στη Γαστούνη: Δύο ακόμη συλλήψεις μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο των ερευνών για την άγρια επίθεση που δέχθηκαν πατέρας και γιος σε περίπτερο της Γαστούνης Ηλείας, η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε δύο ακόμα από τους τρεις Ρομά που είχαν ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες είχαν συλληφθεί ακόμη δύο άνδρες, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των συλληφθέντων να φτάσει τους τέσσερις.

Η επιχείρηση στους καταυλισμούς της Γαστούνης ξεκίνησε τα ξημερώματα της Πέμπτης, με συμμετοχή στελεχών της ΟΠΚΕ, της ΔΙΑΣ και των ΜΑΤ, ενώ αξιοποιήθηκαν ακόμη και drones για τον εντοπισμό των υπόπτων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όλα ξεκίνησαν όταν ένας ανήλικος προσπάθησε να αφαιρέσει προϊόντα από το περίπτερο, αλλά έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος απέτρεψε την πράξη. Ο ανήλικος ενημέρωσε στη συνέχεια τους κατηγορούμενους, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει επεισόδιο, σύμφωνα με το ilialive.

Οι δράστες επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη και τον γιο του, προκαλώντας σοβαρές σωματικές βλάβες και εκτεταμένες ζημιές στο κατάστημα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.