Εφιάλτης στα χέρια αδίστακτων ληστών - Τον απήγαγαν, τον οδήγησαν σε ερημιά και τον χτύπησαν

Χειροπέδες σε τρεις αλλοδαπούς πέρασαν οι αστυνομικοί σήμερα Σάββατο 7 Μαρτίου στην περιοχή της Μανωλάδας στην Ηλεία, για ληστεία σε βάρος άνδρα, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι δράστες με το πρόσχημα του ατυχήματος κάποιου φίλου, τον οδήγησαν σε ερημική τοποθεσία και αφού τον χτύπησαν, του έκλεψαν χρήματα και το διαβατήριο.



Σύμφωνα με την αστυνομία, το θύμα προέβη σε καταγγελία για το περιστατικό, το οποίο όπως λέει σημειώθηκε χθες Παρασκευή 6 Μαρτίου.



Εκεί, αφού τον ακινητοποίησαν και τον χτύπησαν, του άρπαξαν διαβατήριο και 600 ευρώ.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Pelop.gr στη συνέχεια το θύμα κατήγγειλε το περιστατικό, με τους αστυνομικούς να αναζητούν τους δράστες, εντοπίζοντας τελικά δύο από τους κατηγορούμενους, του οποίους και συνέλαβαν, αφού το θύμα τους αναγνώρισε.



Λίγο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο τρίτος κατηγορούμενος στην κατοχή του οποίου βρέθηκε το αφαιρεθέν διαβατήριο του παθόντα, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.



Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας.