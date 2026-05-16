Εφοδος της Αστυνομίας σε οικισμούς Ρομά στον Ασπρόπυργο - Εννέα συλλήψεις για ρευματοκλοπές

Ειδική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της Γ.Α.Δ.Α. το πρωί της 14ης Μαΐου 2026 σε οικισμούς Ρομά στον Ασπρόπυργο.



Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, δυνάμεις της Ο.Π.Κ.Ε., της Ο.Π.ΔΙ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς και αστυνομικός σκύλος.



Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν συνολικά εννέα άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι αρχές προχώρησαν και σε εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους.



Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αφορούσαν μεταξύ άλλων στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο φαινόμενο των ρευματοκλοπών, καθώς συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 3.124 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ηλεκτροδότησης.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας και την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.