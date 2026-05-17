Αχαΐα: Κυκλοφορούσε με αλυσοπρίονο στα χέρια – Τον αφόπλισαν αστυνομικοί

Σε ένα απίστευτο συμβάν κλήθηκαν να επέμβουν αστυνομικοί σε χωριό της Αχαΐας. Ειδικότερα, στις 11 το πρωί της Κυριακής (17/5) κάτοικοι κατήγγειλαν πως ένας συγχωριανός του, ευρισκόμενος σε έξαλλη κατάσταση, κυκλοφορούσε στον οικισμό με ένα αλυσοπρίονο στα χέρια.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να τον αφοπλίσουν» και να τον ηρεμήσουν. Όπως αναφέρει το tempo24, πρόκειται για άτομο που και στο παρελθόν είχε απασχολήσει την Αστυνομία, γνωστό στην περιοχή για την «δράση» του.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν γίνεται μήνυση εναντίον του, όμως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να συμβεί με κάποιον που κυκλοφορεί με… αλυσοπρίονο μέσα στο χωριό!