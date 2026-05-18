Αιγάλεω: Χειροπέδες σε 60χρονο που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε δημόσια θέα

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 22:30 το βράδυ της Κυριακής (17/5), στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Αθηνάς στο Αιγάλεω, όπου σύμφωνα με την αστυνομία ο 60χρονος προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις και δείχνοντας τα γεννητικά του όργανα στη μέση του δρόμου.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από περαστικούς, ενώ ένας 15χρονος ήταν εκείνος που κάλεσε άμεσα το «100» και ενημέρωσε για όσα συνέβαιναν στο σημείο.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι εντόπισαν τον 60χρονο και τον συνέλαβαν, οδηγώντας τον στο ΤΔΕΕ Αιγάλεω.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη με τη διαδικασία του αυτοφώρου.