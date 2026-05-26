Θεσσαλονίκη: 25χρονος έδειξε ερωτικό βίντεο σε 52χρονη με την απειλή σουγιά και μετά της επιτέθηκε

Στιγμές τρόμου βίωσε μία 52χρονη γυναίκα μέσα στο ίδιο της το κατάστημα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με έναν 25χρονο να της επιτίθεται βίαια.

Το περιστατικό συνέβη στις 12 Μαΐου, όταν ο 25χρονος εισέβαλε στο κατάστημα επιδιόρθωσης ρούχων που διατηρεί η γυναίκα και προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί της με νοήματα, καθώς φέρεται να είναι άλαλος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΛΑΣ, ο δράστης την πλησίασε και -υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου- της έδειξε στο κινητό του τηλέφωνο βίντεο ερωτικού περιεχομένου.

Στη συνέχεια, την ακινητοποίησε και την έριξε στο δάπεδο χτυπώντας την, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης η γυναίκα τραυματίστηκε από το αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι της.

Η 52χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύτηκε.

Για την επίθεση στην 52χρονη έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και για παράβαση του Νόμου περί όπλων, σε βάρος του 25χρονου άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι ο 25χρονος κρατείται ήδη στις φυλακές καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τη ληστεία σε βάρος μίας 22χρονης, την οποία είχε διαπράξει το βράδυ της 17ης Μαΐου, μόλις πέντε ημέρες μετά την επίθεση στην 52χρονη.

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω»

Όπως ανέφερε το θύμα, μιλώντας στο thestival.gr, ο άνδρας μπήκε στο κατάστημα προσποιούμενος τον πελάτη και αρχικά δεν μιλούσε καθόλου.

«Μπήκε μέσα στο κατάστημα. Έκανε πως κοιτούσε, δεν μιλούσε καθόλου. Εκείνη την ώρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, πήρα τηλέφωνο τον άντρα μου να έρθει. Τότε αυτός μου έδειξε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο και μου επιτέθηκε», είπε χαρακτηριστικά η 52χρονη.

Σύμφωνα με την ίδια, ο 25χρονος έβγαλε σουγιά, την ακινητοποίησε και άρχισε να τη χτυπά βίαια.

«Με έριξε κάτω και με χτύπησε. Χτυπούσε το κεφάλι μου στο πάτωμα. Πήγε να με πνίξει με την κουρτίνα από το παραβάν και ένα παντελόνι. Νόμιζα θα πεθάνω», ανέφερε.

Η γυναίκα προσπάθησε να αντισταθεί, ενώ σωτήρια αποδείχθηκε η άφιξη του συζύγου της λίγα λεπτά αργότερα.

«Σε έξι λεπτά έφτασε ο άντρας μου. Τον σταμάτησε και τον πέταξε έξω από το μαγαζί. Αυτός πρόλαβε και διέφυγε. Ευτυχώς ο άνδρας μου δεν είχε πάει στη δουλειά και ήταν κοντά. Διαφορετικά δε θα ζούσα», δήλωσε συγκλονισμένη.