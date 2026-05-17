Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 69χρονος που παρενόχλησε 24χρονη μέσα σε κατάστημα

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη σε έναν 69χρονο ο οποίος επιχείρησε να παρενοχλήσει σεξουαλικά μια 24χρονη σε κατάστημα ψιλικών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το απόγευμα του Σαββάτου, ο δράστης φέρεται να πλησίασε τη νεαρή γυναίκα μέσα στο κατάστημα κάνοντας πράξεις που προσβάλουν τη γενετήσια αξιοπρέπεια.

Στη συνέχεια διέφυγε ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν, χάρη στις περιγραφές, στο κέντρο της πόλης όπου και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του 69χρονου δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία και αναμένεται να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Η σύλληψή του έγινε πλαίσιο καθημερινών περιπολιών και αστυνομικών ερευνών που διενεργούνται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση ατόμων που εμπλέκονται σε διάφορα αδικήματα.