Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος που παρενόχλησε νεαρή σε λεωφορείο - Το είχε κάνει άλλες 2 φορές

Συνελήφθη από την αστυνομία ένας 23χρονος για σεξουαλική παρενόχληση μιας 24χρονης μέσα σε λεωφορείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.



Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Πέμπτης 21 Μαΐου, ο νεαρός ενώ βρισκόταν μέσα σε λεωφορείο το οποίο κινείτο επί της οδού Εγνατίας κάθισε δίπλα στην 24χρονη και της έπιασε το πόδι. Μάλιστα, από την έρευνα που έγινε από την αστυνομία βρέθηκε ότι στο παρελθόν είχε κάνει αντίστοιχες πράξεις δύο φορές σε βάρος της 24χρονης, αλλά και μια φορά σε βάρος μιας 21χρονης.



Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει:



Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες (21-05-2026) από αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ» της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης, 23χρονος ημεδαπός, καθώς εντός αστικού λεωφορείου έκατσε σε θέση δίπλα από 24χρονη ημεδαπή και τη θώπευσε. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους προέβη δύο επιπλέον φορές σε αντίστοιχες πράξεις σε βάρος της παθούσας, καθώς επίσης και σε βάρος μιας ακόμη 21χρονης ημεδαπής.