Λυκαβηττός: Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον άνδρα που επιτέθηκε σε 22χρονη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του άνδρα που επιτέθηκε σε 22χρονη στον Λυκαβηττό το βράδυ της Κυριακής.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία βίωσε στιγμές τρόμου, παραμένει σοκαρισμένη από το περιστατικό, ωστόσο είναι καλά στην υγεία της, έχοντας υποστεί μόνο ελαφρούς τραυματισμούς στα γόνατα και τους αγκώνες κατά την προσπάθειά της να διαφύγει.

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση ενός κατοίκου της περιοχής, ο οποίος αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και έσπευσε να βοηθήσει, αναγκάζοντας τον δράστη να εγκαταλείψει την προσπάθειά του και να τραπεί σε φυγή.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, το περιστατικό σημειώθηκε στον λόφο του Λυκαβηττού, όταν ένας άγνωστος άνδρας, που κατά πληροφορίες ενδέχεται να είναι αλλοδαπός, ακολούθησε τη 22χρονη για αρκετή ώρα πριν της επιτεθεί αιφνιδιαστικά.

Η νεαρή αντέδρασε άμεσα, κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του και άρχισε να τρέχει για να απομακρυνθεί. Στην προσπάθειά της να βρει ασφαλή διέξοδο, επιχείρησε να περάσει από συντομότερο δρόμο, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί ελαφρά. Παρά τον τραυματισμό της, συνέχισε να τρέχει προκειμένου να σωθεί.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, λίγη ώρα αργότερα η 22χρονη έφτασε στην οδό Σαρανταπήχου, όμως ο άνδρας συνέχιζε να την ακολουθεί. Εκείνη τη στιγμή ένας περίοικος αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και παρενέβη άμεσα, καταδιώκοντας τον ύποπτο.

Ο δράστης διέφυγε προς την περιοχή των Εξαρχείων και μέχρι στιγμής παραμένει ασύλληπτος, παρά τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον άνδρα που επιτέθηκε στη νεαρή γυναίκα.