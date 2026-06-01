Τρόμος για 22χρονη στον Λυκαβηττό: Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ για τον επίδοξο «δράκο»

Στιγμές τρόμου έζησε λίγο μετά τις 21.00 το βράδυ της Κυριακής μια 22χρονη στον Λυκαβηττό, όταν άγνωστος άνδρας της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά ενώ έφευγε από την εργασία της, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να τραυματιστεί στην προσπάθεια της να ξεφύγει.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 21.20, αμέσως μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας της 22χρονης σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή του Λυκαβηττού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν ο επίδοξος «δράκος» -πιθανόν αλλοδαπός-, την προσέγγισε από πίσω και την άρπαξε αιφνιδιαστικά από τη μέση. Η νεαρή κοπέλα αντέδρασε άμεσα, απώθησε τον δράστη και επιχείρησε να απομακρυνθεί τρέχοντας την πλαγιά προς τα κάτω. Στην προσπάθεια της να διαφύγει, έχασε την ισορροπία της και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα γόνατα και στους αγκώνες.

Την ίδια ώρα, περίοικος που αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί επιχείρησε να καταδιώξει τον άγνωστο άνδρα, ωστόσο εκείνος κατάφερε να διαφύγει πεζός προς την περιοχή των Εξαρχείων. Η 22χρονη εντοπίστηκε τραυματισμένη στην οδό Σαρανταπήχου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων για κατάθεση.

Οι αστυνομικές αρχές διενεργούν εκτεταμένες έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη, εξετάζοντας καταθέσεις μαρτύρων και τυχόν διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή.