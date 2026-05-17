Εντοπίστηκε σορός Πλατανόρρευμα Σερβίων - Σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για τον 78χρονο αγνοούμενο

Για την ύπαρξη μιας σορού κοντά στο Πλατανόρρευμα Σερβίων, ενημερώθηκε η αστυνομία το μεσημέρι της Κυριακής (17/5).

Σύμφωνα με το kozanimedia, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για την τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης ενός 78χρονου άνδρα που αγνοούνταν.

Η σορός εντοπίστηκε σε ορεινό σημείο κοντά στα κοιμητήρια του χωριού της Κοζάνης. Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ αναμένεται η επίσημη διαδικασία αναγνώρισης.



Η είδηση έχει ήδη σκορπίσει θλίψη στο Πλατανόρρευμα και στην ευρύτερη περιοχή των Σερβίων – Βελβεντού, όπου ο 78χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός.