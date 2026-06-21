Θρίλερ στο Αγρίνιο: Παιδιά εντόπισαν τη σορό 70χρονου δίπλα σε δρόμο - Δεν φορούσε ρούχα

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το απόγευμα του Σαββάτου (20/6) στο Αγρίνιο, όταν ένας 70χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός δίπλα σε δρόμο, με τις συνθήκες του θανάτου του να διερευνώνται από τις Αρχές.

Η σορός εντοπίστηκε από παιδιά που έπαιζαν στην περιοχή. Τα παιδιά ειδοποίησαν μια διερχόμενη γυναίκα που κινούνταν με μοτοσικλέτα και εκείνη ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής, ενώ ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο 70χρονος βρέθηκε χωρίς να φορά τα ρούχα του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο άνδρας κατοικούσε μόνος του στο Αγγελόκαστρο και δεν ήταν γνωστό να αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας το τελευταίο διάστημα.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης κλήθηκε ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει όλα τα δεδομένα και να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για απουσία εμφανών κακώσεων στο σώμα του, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.