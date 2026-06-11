Λουτράκι: Σορός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου στο Λουτράκι, όταν εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα η σορός ενός άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου, τα οποία ανέσυραν τη σορό από τη θάλασσα και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο νεκρός να είναι ο 38χρονος υπήκοος Ουκρανίας που αγνοούνταν τις τελευταίες ημέρες στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου, όπου το Λιμενικό πραγματοποιούσε εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Η εξακρίβωση της ταυτότητας του άνδρα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ιατροδικαστικών εξετάσεων και της προανακριτικής διαδικασίας.