Μεγάλη επιχείρηση στα Βορίζια: Συλλήψεις για εμπρησμούς, ξυλοδαρμούς και καταπατήσεις χωραφιών

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, στα Βορίζια, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται κατά περίπτωση σε εκβιασμούς, εμπρησμούς, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, αλλά και σε απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να έχουν μεταξύ τους στενούς οικογενειακούς δεσμούς και κατηγορούνται ότι με χρήση βίας και απειλών εκφόβιζαν κατοίκους, προκαλούσαν φθορές και επιχειρούσαν να επιβάλουν το «έτσι θέλω» σε τοπικές υποθέσεις.

Παράλληλα, φέρονται να καταπατούσαν αγροτικές εκτάσεις άλλων ιδιοκτητών, τις δήλωναν ως δικές τους και μέσω αυτών λάμβαναν οικογενειακώς αγροτικές επιδοτήσεις.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία βασικά μέλη της οργάνωσης βάσει ενταλμάτων σύλληψης, ενώ επιπλέον τρία άτομα συνελήφθησαν για το αδίκημα της ζωοκλοπής, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Η αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια συνεχίζεται και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις με πλήρη αποτύπωση της δικογραφίας και των ευρημάτων.