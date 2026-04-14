«Τους είπε ότι δεν έχει χρήματα και τον μαχαίρωσαν»: Τι αποκάλυψε φίλος του περιπτερά στα Εξάρχεια

Τρόμο έχει προκαλέσει η άγρια επίθεση που δέχθηκε ένας περιπτεράς στο κέντρο της Αθήνας από αγνώστους το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα 13 Απριλίου.

Ο 50χρονος άνδρας, ο οποίος έχει καταγωγή από το Μπαγκλαντές, δέχθηκε μαχαιριές στο πόδι στην προσπάθειά του να αντισταθεί στην απόπειρα ληστείας που έγινε σε βάρος του εν ώρα εργασίας.

Ο τραυματίας επικοινώνησε με φίλο του, ο οποίος έσπευσε άμεσα στο σημείο για να τον βοηθήσει. Ο ίδιος περιέγραψε τι προηγήθηκε. Όπως είπε, οι δράστες ήταν δύο και του φώναξαν, ζητώντας να τους δώσει χρήματα. Εκείνος τους απάντησε ότι «δεν έχω χρήματα να σας δώσω εδώ μαζί μου» και ο ένας εκ των δύο τον μαχαίρωσε.

Όταν ο φίλος του έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την ΕΛ.ΑΣ, με τους αστυνομικούς να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, τοποθετώντας τουρνικές για να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό ενώ θα παραμείνει νοσηλευόμενος.

«Είναι στο νοσοκομείο τώρα. Η κατάστασή του είναι κάπως κρίσιμη αλλά οι γιατροί κάνουν τη δουλειά τους» είπε στο τέλος ο φίλος του, ο οποίος ανέλαβε να σφραγίσει το περίπτερο.

Την ίδια ώρα, στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του ατόμου που μαχαίρωσε τον υπάλληλο του περιπτέρου.