Καρέ-καρέ η επιχείρηση του ελληνικού FBI στη δυτική Αττική για τη σπείρα «μαϊμού» τεχνικών ΔΕΔΔΗΕ

Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στη Δυτική Αττική, για την εξάρθρωση σπείρας «μαϊμού» υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ που εξαπατούσαν πολίτες, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με νέα στοιχεία να έρχονται στο φως από τη δράση του κυκλώματος.



Στο βίντεο-ντοκουμέντο από τις επιχειρήσεις των ανδρών του ελληνικού FBI, καταγράφονται καρέ-καρέ οι έφοδοι των αστυνομικών δυνάμεων σε κατοικίες και χώρους που σχετίζονται με τα μέλη της οργάνωσης. Οι εικόνες αποτυπώνουν τη συντονισμένη δράση των αρχών, με ισχυρές δυνάμεις να συμμετέχουν στην επιχείρηση που σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να προσέγγιζαν ανυποψίαστους πολίτες, παρουσιάζοντας εαυτούς ως τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ, με σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση σε οικίες ή να αποσπάσουν χρηματικά ποσά με διάφορα προσχήματα. Η δράση τους φαίνεται να είχε μεγάλη έκταση, καθώς έχουν ήδη εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης.

Επτά συλλήψεις έως τώρα

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι το συνολικό παράνομο όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών και την πλήρη αποδόμηση του δικτύου.



Το βίντεο της επιχείρησης λειτουργεί ως χαρακτηριστική αποτύπωση της κλίμακας και της σοβαρότητας της υπόθεσης, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις με περισσότερες λεπτομέρειες για τη δράση του κυκλώματος και το εύρος της απάτης.