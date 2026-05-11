Προφυλακίζονται 2 από τους 7 κατηγορούμενους για την απάτη με τους «μαϊμού» υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Την προφυλάκιση δύο από τους επτά κατηγορουμένους που συνελήφθησαν για την υπόθεση της απάτης σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών στους οποίους παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή χωρίς.

Συνολικά στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνονται 27 κατηγορούμενοι, ενώ από τις αστυνομικές αρχές έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει τα 3 εκ ευρώ.

Οι περισσότεροι εκ των κατηγορούμενων δηλώνουν παντελή άγνοια για την εγκληματική δραστηριότητα που τους αποδίδεται.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων με βασική κατηγορία αυτή της εγκληματικής οργάνωσης.