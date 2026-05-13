Ιωάννινα: «Ξήλωσαν» σπείρα τηλεφωνικών απατών με λεία πάνω από 1,6 εκατομμυρίων ευρώ

Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, έπειτα από πολύμηνη έρευνα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τέσσερις βασικοί συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης, ενώ η συνολική λεία της οργάνωσης ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ.

Συντονισμένη επιχείρηση στην Κορινθία

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κορινθίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της τοπικής Διεύθυνσης Αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε μέλη της σπείρας, μεταξύ των οποίων δύο άνδρες και μία γυναίκα που φέρονται να ανήκαν στον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη ένα άτομο που είχε ρόλο «εισπράκτορα».

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες, απάτες με υπολογιστή, τετελεσμένες και σε απόπειρα, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη εννέα μέλη της οργάνωσης.

Πώς δρούσε η σπείρα

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, ενώ οι Αρχές θεωρούν ότι δραστηριοποιούνταν για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η οργάνωση χωριζόταν σε δύο ομάδες:

Το «επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο», που αποτελούσαν τα αρχηγικά μέλη

Τους λεγόμενους «εισπράκτορες», οι οποίοι παραλάμβαναν τα χρήματα και τα τιμαλφή από τα θύματα

Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργούσε από περιοχή της Κορινθίας, με τα μέλη της σπείρας να πραγματοποιούν καθημερινά δεκάδες κλήσεις σε ανυποψίαστους πολίτες σε όλη τη χώρα, κυρίως ηλικιωμένους.

Προσποιούνταν λογιστές και υπαλλήλους τραπεζών

Τα μέλη της οργάνωσης παρουσιάζονταν κατά περίπτωση ως λογιστές, υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, τραπεζών ή του ΔΕΔΔΗΕ.

Με διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν επιδόματα, αποφυγή προστίμων ή διαρροές ηλεκτρικής ενέργειας, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή από τα σπίτια τους, προκειμένου όπως ισχυρίζονταν να γίνει καταγραφή ή ασφάλισή τους.

Στη συνέχεια οι «εισπράκτορες», που βρίσκονταν σε διάφορα σημεία της χώρας, μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων ή σε προκαθορισμένα σημεία για να παραλάβουν τη λεία.

Επικοινωνία μέσω εφαρμογών και «αχυράνθρωποι»

Για να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας, ενώ τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν ήταν καταχωρημένα σε «αχυράνθρωπους».

Παράλληλα, οι «εισπράκτορες» χρησιμοποιούσαν είτε μισθωμένα είτε ιδιωτικά οχήματα, τα οποία οδηγούσαν συνεργοί τους ώστε να αποφεύγεται η ταυτοποίησή τους.

Από την έρευνα της Αστυνομίας διαπιστώθηκε η εμπλοκή της οργάνωσης σε τουλάχιστον 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι σημαντικά μεγαλύτερος, καθώς πολλές περιπτώσεις δεν καταγγέλλονται.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορινθίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και άλλων μελών της οργάνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ