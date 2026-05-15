Κίνδυνος αποκλεισμού από τα playoffs ανόδου για τη Σαουθάμπτον μετά το σκάνδαλο κατασκοπείας

Η συμμετοχή της Σαουθάμπτον στον τελικό των playoffs ανόδου της Championship παραμένει αβέβαιη, λόγω μιας σοβαρής καταγγελίας που έχει φτάσει στην EFL.



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μέλος του τεχνικού της επιτελείου φέρεται να παρακολούθησε από κοντά προπόνηση της Μίντλεσμπρο πριν από τις μεταξύ τους αναμετρήσεις για τα ημιτελικά των playoffs, κάτι που θεωρείται πιθανή παραβίαση κανονισμών σχετικά με κατασκοπεία προετοιμασίας αντιπάλου.



Η Μίντλεσμπρο αντέδρασε άμεσα και έχει ζητήσει την επιβολή κυρώσεων, φτάνοντας μέχρι και να τεθεί θέμα αποκλεισμού της Σαουθάμπτον από τον τελικό με τη Χαλ στο Wembley. Η υπόθεση εξετάζεται πλέον από τη διοργανώτρια αρχή (EFL), η οποία θα λάβει την τελική της απόφαση σε ακρόαση που έχει προγραμματιστεί πριν από τον τελικό.

BREAKING: EFL confirm hearing into spying allegation involving Southampton will take place on or before Tuesday with Championship play-off final to take place as planned on May 23rd. pic.twitter.com/albLbeVJ02 — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 14, 2026

Έτσι, ενώ αγωνιστικά η Σαουθάμπτον έχει εξασφαλίσει τη θέση της στο τελευταίο παιχνίδι ανόδου, η συμμετοχή της παραμένει μετέωρη μέχρι να ξεκαθαρίσει η πειθαρχική διαδικασία