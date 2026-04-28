Οι αθλητές στηρίζουν την Παγκόσμια Ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης με ένα συγκινητικό event

Το «Péras» είναι ένα event που διοργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης και στηρίζει μια σπουδαία προπάθεια.

Η 30η Μαΐου είναι αφιερωμένη ως Παγκόσμια ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης (Σκλήρυνση κατά Πλάκας), με αφορμή την ημέρα αυτή διοργανώνεται το «Péras» και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από τη νόσο.

Ένας αθλητης που ζει με τη νόσο προετοιμάζεται για ένα σπουδαίο εγχείρημα και θα κολυμπήσει για 24ωρες στη θάλασσα.

Η σπουδαία δράση

Η δράση αυτή θα γίνει στα τέλη Ιουνίου και παράλληλα θα καταγραφεί σε μορφή ντοκιμαντέρ, εστιάζοντας όχι μόνο στην προσπάθεια, αλλά και στη διαδρομή πίσω από αυτή.

Μάλιστα, το Σάββατο (30/5) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας, θα πραγματοποιηθεί και μια 12ωρη προπόνηση σε πισίνα, όπου και άλλοι αθλητές θα μπορούν να συμμετάσχουν, στηρίζοντας συμβολικά την προσπάθεια.

