Ο λόγος και το συγκινητικό «μήνυμα» πίσω από τη φανέλα της Γιουνάιτεντ

Στο νικηφόρο παιχνίδι τους απέναντι στη Μπρέντφορτν, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φορούσαν διαφορετικό χορηγό στη φανέλα τους.

Συνήθως έχουν στην εμπρός όψη της εμφάνισή τους την «Snapdragon», η οποία ασχολείται με τεχνολογίες υπολογιστών και είναι χορηγός στην ομάδα. Αυτή τη φορά η φανέλα των «κόκκινων διαβόλων» έγραφε «RED» κάνοντας μέχρι και τους φιλάθλους της ομάδας να απορούν.

Ο λόγος πίσω από αυτή την κίνηση

Οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ ήθελαν να περάσουν ένα ηχηρό μήνυμα στον ποδοσφαιρκό «πλανήτη», που έχει να κάνει με την ανισότητα μεταξύ των ατόμων στο κομμάτι της υγείας και συγκεκριμένα της εξέτασης για την πρόληψη του ιού AIDS. Οι φανέλες με αυτό το λογότυπο θα δημοπρατηθούν και τα χρήματα θα δοθούν για καλό σκοπό.