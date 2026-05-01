Εμερίκ Λαπόρτ: Η υπόσχεση που έδωσε στον πατέρα του πριν πεθάνει... τον «έφερε» πίσω στην Αθλέτικ

Ο Εμερίκ Λαπόρτα επέστρεψε στην «αγαπημένη» του Αθλέτικ Μπιλμπάο μετά από οκτώ χρόνια και αποκάλυψε την υπόσχεση που είχε δώσει στον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από την ζωή το 2025.

Ο συγκινητικός λόγος της επιστροφής

Ο λόγος για τον οποίο γύρισε στον τόπο καταγωγής του, που αγωνίστηκε από την ηικία τον 15 ετών έως το 2018, δεν ήταν καθόλου τυχαίος. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, είχε δώσει την υποσχεσή του στον πατέρα του: «Θα είμαι ευγνώμων για πάντα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και για ό,τι έκαναν για μένα από τότε που ήμουν παιδί, έδωσα μια υπόσχεση στον πατέρα μου λίγους μήνες πριν πεθάνει».

Ο «Βάσκος» αμυντικός μίλησε επίσης για το πέρασμά του από Μάντσεστερ Σίτι και την Άλ Νασρ.

Αναυλτικά η δήλωση του Εμερίκ Λαπόρτα:

«Ναι, πήγα στη Σαουδική Αραβία, αλλά μόλις είχα πρόταση να επιστρέψω στην Ευρώπη και στην Αθλέτικ, το έκανα».

«Για μένα και την οικογένεια μου. Έδωσα μια υπόσχεση στον πατέρα μου λίγους μήνες πριν πεθάνει. Τώρα, είμαι εδώ. Το οικονομικό δεν ήταν η προτεραιότητα μου. Είχα προτάσεις από ομάδες που πλήρωσαν περισσότερα για μένα, αλλά είμαι σε ένα σημείο της ζωής μου που μετράει περισσότερο το προσωπικό κομμάτι. Θα είμαι ευγνώμων για πάντα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και για ό,τι έκαναν για μένα από τότε που ήμουν παιδί».

«Ήθελα να παίξω παραπάνω στη Σίτι. Είχα δύο χρόνια ακόμη συμβόλαιο και θα μπορούσα να είχα μείνει. Αποφάσισα να κάνω διάλειμμα από την Πρέμιερ Λιγκ και τις μεγάλες ευρωπαϊκές Λίγκες. Είχα ήδη κατακτήσει πολλά και ήθελα να ανακαλύψω νέα πράγματα»