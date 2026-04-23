«Ζαλίζει» το ποσό που θα λάβει ο Ροσίνιορ μετά την απόλυσή του από την Τσέλσι

Η Τσέλσι λίγο πριν το φινάλε της σεζόν αποφάσισε να απολύσει τον Λίαμ Ροσίνιορ, παραμονές του ημιτελικού του Κυπέλλου Αγγλίας εναντίον της Λιντς.

Ο Ροσινόρ δεν κατάφερε να «κερδίσει» τους ανθρώπους των «Μπλέ» και αποχωρεί μετά απο 3,5 μήνες. Ο Άγγλος τεχνικός αντικατέστησε τον Έντσο Μαρέσκα στις 8 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, η ομάδα είχε 10 ήττες σε 23 παιχνίδια και έναν βαρύ αποκλεισμό απο το Champions League με δύο ήττες από την Παρί Σεν Ζερμέν με συνολικό σκορ 8-2.

Chelsea will pay Liam Rosenior £4MILLION, thanks to a break clause in his six-and-a-half year £24million contract:



💰 £174,000 per game

💰 £364,000 per win



— talkSPORT (@talkSPORT) April 22, 2026

Οι πέντες αγωνιστικές που έφεραν το διαζύγιο

Η Τσέλσι αποτελεί τη χειρότερη ομάδα στο νησί τις τελευταίες πέντε αγωνιστικές, αφού δεν έχει πάρει ούτε έναν βαθμό. Όταν ανέλαβε ο Ροσίνιορ η ομάδα του Λονδίνου βρισκόταν στην 10η θέση της κατάταξης, πλέον τέσσερις αγωνιστικές πριν την «καρό σημαία» είναι επτά βαθμούς πίσω από την πέμπτη θέση που κατέχει η Λίβερπουλ και μόλις τρεις πάνω από τη Φούλαμ (12η θέση), έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι περισσότερο.

Η Τσέλσι που πρέπει να βάλει «βαθιά το χέρι στη τσέπη

Το συμβόλαιο του Άγγλου προπονητή έληγε το 2032 και οι πληροφορίες στη χώρα κάνουν λόγο για αποζημίωση που αγγίζει τα 27 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Κάλουμ ΜακΦάρλαν θα αναλάβει χρέη υπηρεσιακού προπονητή μέχρι το τέλος της χρονιάς.