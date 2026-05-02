Βαθμολογία Super League: Ζωντανός και με φόρα ο Αστέρας AKTOR, έπιασε τον Πανσερραϊκό, ουραγός η ΑΕΛ
Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία των playouts μετά τη νίκη του Αστέρα AKTOR και την επεισοδιακή «μοιρασιά» στις Σέρρες.
Με πειστική εμφάνιση και «τεσσάρα», ο Αστέρας AKTOR πήρε σπουδαίο τρίποντο κόντρα στον Ατρόμητο στη μάχη της σωτηρίας.
Με πέναλτι του Καρέλη στις καθυστερήσεις, ο Πανσερραϊκός πήρε σπουδαίο βαθμό στη μάχη της παραμονής και καταδίκασε την ΑΕΛ.
Με πέναλτι του Πόμπο στο 63', η Κηφισία έφυγε με τρίποντο- παραμονής από την έδρα του Παναιτωλικού.
Η βαθμολογία
- Ατρόμητος 40
- Κηφισιά 34
- Παναιτωλικός 31
- Αστέρας AKTOR 28
- Πανσερραϊκός 28
- ΑΕΛ 25
Τα αποτελέσματα
Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1
Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 1-1
Επόμενη αγωνιστική
Πανσερραϊκός - Κηφισιά (9/5, 16:00)
ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR (9/5, 17:00)
Ατρόμητος - Παναιτωλικός (9/5 19:30)