Βαθμολογία Super League: Ζωντανός και με φόρα ο Αστέρας AKTOR, έπιασε τον Πανσερραϊκό, ουραγός η ΑΕΛ

Με πειστική εμφάνιση και «τεσσάρα», ο Αστέρας AKTOR πήρε σπουδαίο τρίποντο κόντρα στον Ατρόμητο στη μάχη της σωτηρίας.

Με πέναλτι του Καρέλη στις καθυστερήσεις, ο Πανσερραϊκός πήρε σπουδαίο βαθμό στη μάχη της παραμονής και καταδίκασε την ΑΕΛ.

Με πέναλτι του Πόμπο στο 63', η Κηφισία έφυγε με τρίποντο- παραμονής από την έδρα του Παναιτωλικού.

Η βαθμολογία

Ατρόμητος 40 Κηφισιά 34 Παναιτωλικός 31 Αστέρας AKTOR 28 Πανσερραϊκός 28 ΑΕΛ 25

Τα αποτελέσματα

Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 1-1

Επόμενη αγωνιστική

Πανσερραϊκός - Κηφισιά (9/5, 16:00)

ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR (9/5, 17:00)

Ατρόμητος - Παναιτωλικός (9/5 19:30)