Σπορ Ποδόσφαιρο Βαθμολογία Super League 1

Βαθμολογία Super League: Ζωντανός και με φόρα ο Αστέρας AKTOR, έπιασε τον Πανσερραϊκό, ουραγός η ΑΕΛ

Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία των playouts μετά τη νίκη του Αστέρα AKTOR και την επεισοδιακή «μοιρασιά» στις Σέρρες.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Με πειστική εμφάνιση και «τεσσάρα», ο Αστέρας AKTOR πήρε σπουδαίο τρίποντο κόντρα στον Ατρόμητο στη μάχη της σωτηρίας.

Με πέναλτι του Καρέλη στις καθυστερήσεις, ο Πανσερραϊκός πήρε σπουδαίο βαθμό στη μάχη της παραμονής και καταδίκασε την ΑΕΛ.

Με πέναλτι του Πόμπο στο 63', η Κηφισία έφυγε με τρίποντο- παραμονής από την έδρα του Παναιτωλικού.

Η βαθμολογία

  1. Ατρόμητος 40
  2. Κηφισιά 34
  3. Παναιτωλικός 31
  4. Αστέρας AKTOR 28
  5. Πανσερραϊκός 28
  6. ΑΕΛ 25

Τα αποτελέσματα

Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 1-1

Επόμενη αγωνιστική

Πανσερραϊκός - Κηφισιά (9/5, 16:00)

ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR (9/5, 17:00)

Ατρόμητος - Παναιτωλικός (9/5 19:30)

