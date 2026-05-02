Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος 4-2: Έκανε το καθήκον του εμφατικά και πήρε... ανάσα

Ο Αστέρας AKTOR πραγματοποίησε μια από τις πιο πειστικές του εμφανίσεις στη σεζόν, επικρατώντας με 4-2 του Ατρομήτου και διατηρώντας ακέραιες τις ελπίδες του για παραμονή στη Stoiximan Super League. Οι Αρκάδες μπήκαν αποφασισμένοι από το πρώτο λεπτό και «χτύπησαν» αλύπητα τα αμυντικά λάθη των φιλοξενούμενων, καθαρίζοντας ουσιαστικά το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο.



Το σκορ άνοιξε μόλις στο 10ο λεπτό, όταν ο Έντερ έκλεψε την μπάλα μετά από κακή αντίδραση του Μουτουσαμί και έδωσε έτοιμο γκολ στον Κετού για το 1-0. Λίγο αργότερα, ο Ατρόμητος προσπάθησε να αντιδράσει, όμως ο Παπαδόπουλος σταμάτησε εντυπωσιακά τον Τσιγγάρα σε τετ-α-τετ. Στο 29’ ο διαιτητής, μετά από παρέμβαση του VAR, υπέδειξε πέναλτι για χέρι του Τσιλούλη, με τον Μπαρτόλο να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του. Πριν προλάβουν να συνέλθουν οι Περιστεριώτες, ο Άλχο εκμεταλλεύτηκε ασταθή επέμβαση του Γκουγκεσασβίλι και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.



Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στην επανάληψη, με τον Αστέρα να πετυχαίνει και τέταρτο γκολ στο 47’, όταν ο Αλμύρας ολοκλήρωσε ιδανικά τη σέντρα του Σιλά. Ο Ατρόμητος κατάφερε απλώς να μειώσει στο φινάλε, αρχικά με κεφαλιά του Τζοβάρα στο 83’ και στη συνέχεια με μακρινό σουτ του Τσούμπερ τρία λεπτά αργότερα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2.



Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου έφτασε τον Πανσερραϊκό στη βαθμολογία και πλέον το επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΛ αποκτά χαρακτήρα «τελικού» για την παραμονή. Από την άλλη, ο Ατρόμητος του Ντούσαν Κέρκεζ γνώρισε την πρώτη του ήττα στα playouts, πληρώνοντας ακριβά τα αμυντικά του λάθη



Η βαθμολογία

Ατρόμητος 40 Κηφισιά 34 Παναιτωλικός 31 Αστέρας AKTOR 28 Πανσερραϊκός 28 ΑΕΛ 25

Τα αποτελέσματα

Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 1-1

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος 4-2

Επόμενη αγωνιστική

Πανσερραϊκός - Κηφισιά (9/5, 16:00)

ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR (9/5, 17:00)

Ατρόμητος - Παναιτωλικός (9/5 19:30)