ΑΕΚ: «Κιτρινόμαυρη» παράνοια με 12.000 Ενωσίτες στην τελευταία προπόνηση πριν τη Λεωφόρο

Η ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια θύμιζε βραδιά αγώνα και όχι απλή προπόνηση. Περίπου 12.000 φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν δυναμικό «παρών» στο γήπεδο, δημιουργώντας εντυπωσιακό κλίμα ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (3/5, 21:00).

Οι πύλες της Allwyn arena άνοιξαν το απόγευμα του Σαββάτου και ο κόσμος κατέκλυσε το κάτω διάζωμα, αποθεώνοντας τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του. Με συνθήματα και έντονο παλμό, οι οπαδοί έστειλαν το δικό τους μήνυμα στήριξης, ζητώντας τη νίκη στη Λεωφόρο.