Μαρσιάλ: Φεύγει από τη Μοντερέι με «χορταστική» αποζημίωση
Ο Άντονι Μαρσιάλ θα αποχωρήσει από τους Μεξικάνους και θα εισπράξει γενναιόδωρη αποζημίωση.
Ο Γάλλος επιθετικός που πέρασε από τα «λημέρια» μας και φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ εν τέλη θα φτάσει στη λύση του συμβολαίου του από τη Μοντερέι.
Σύμφωνα με τη «Record», Οι Μεξικάνοι τον είχαν ήδη θέσει εκτός ομάδας και τώρα θα χρειαστεί να τον αποδεσμεύσουν επισήμως.
Αν σκεφτεί κανείς ό,τι ο Μαρσιάλ δεν κατάφερε να βρει σε ακόμη μία ομάδα τον καλό του εαυτό, δε θα του έρθει άσχημα το γεγονός ό,τι για να λυθεί το συμβόλαιο του που λήγει το 2027, θα πρέπει η Μοντερέι να πληρώνει το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο απολογισμός του Γάλλου με τη φανέλα τους ήταν ένα 1 γκολ και 3 ασίστ σε 20 εμφανίσεις.