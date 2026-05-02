Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Τσάμη με σημαίες του Παναιτωλικού και της ΑΕΚ

Σε ένα βαρύ κλίμα, φίλοι, συγγενείς και συμπαίκτες συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο για να αποχαιρετήσουν τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, Διονύση Τσάμη.

Το παρών έδωσαν αντιπροσωπείες του Παναιτωλικού και της ΑΕΚ, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να καταθέτει στεφάνι στην μνήμη του, ενώ την μνήμη του τίμησαν και οι Σύνδεσμοι Παλαιμάχων της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, καθώς και η Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας.

Ο Διονύσης Τσάμης τίμησε την φανέλα της ΑΕΚ, στην οποία πήρε μεταγραφή το 1972, σε ηλικία 21 ετών οπού και αγωνίστηκε μέχρι μέχρι το 1980 έχοντας 216 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας μάλιστα και 8 γκολ ως μέσος. Φόρεσε και δυο φορές την φανέλα της εθνικής ανδρών ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ.