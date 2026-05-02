Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 1-1: Οι Σερραίοι με πέναλτι στο 90' + 9 πήραν βαθμό παραμονής σε ματς ροντέο

Ο Πανσερραϊκός «έκλεψε» τον βαθμό στο φινάλε απέναντι στην ΑΕΛ , με τον Νίκο Καρέλη να ευστοχεί σε πέναλτι στο 99ο λεπτό και να διαμορφώνει το τελικό 1-1 σε ένα ματς που κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία φάση.



Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δραστήρια στον αγωνιστικό χώρο και απείλησαν από νωρίς, κυρίως με μακρινά σουτ των Ναόρ και Ατανάσοφ που δεν βρήκαν στόχο. Η ΑΕΛ συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, με τον Ριέρα να δοκιμάζει τον Βενετικίδη στο 8’, ενώ στο 17’ η κεφαλιά του Ίβαν πέρασε ελάχιστα άουτ. Παρά τις καλές στιγμές, ο ρυθμός στη συνέχεια έπεσε, με τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση στην τακτική και να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν καθαρές ευκαιρίες. Οι καλύτερες στιγμές μέχρι το ημίχρονο ανήκαν στον Πανσερραϊκό, με τον Δοϊρανλή να απειλεί δύο φορές, αλλά τον Ηλιάδη να βάζει σωτήριες κόντρες



Στο δεύτερο μέρος, οι ισορροπίες δεν άλλαξαν ιδιαίτερα. Οι δύο ομάδες είχαν κάποιες καλές στιγμές, με τον Τιναλίνι και τον Βενετικίδη να ανταποκρίνονται όποτε χρειάστηκε. Τελικά, η ΑΕΛ βρήκε το γκολ που έψαχνε στο 76’, όταν ο Πέρες έκανε χαμηλή σέντρα, ο Σαγάλ άφησε έξυπνα την μπάλα και ο Τούπτα με δυνατό σουτ έγραψε το 0-1.



Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα και πλησίασε στην ισοφάριση στο 80’, όμως η κεφαλιά του Ντε Μάρκο πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Καθώς το παιχνίδι έδειχνε να οδεύει προς νίκη της ΑΕΛ, η δραματική εξέλιξη ήρθε στις καθυστερήσεις. Στο 95’, ο διαιτητής Φωτιάς υπέδειξε πέναλτι για χέρι του Ηλιάδη έπειτα από χρήση VAR (ο VAR είχε αντίθετη άποψη από τον Φωτιά που έδειξε σε πρώτο χρόνο το σημείο του πέναλτι και κράτησε την απόφασή του ακόμα και μετά την επανεξέταση) , ενώ αποβλήθηκε και ο Μασόν. Ο Καρέλης ανέλαβε την εκτέλεση στο 99’ και δεν λάθεψε, χαρίζοντας στην ομάδα του έναν πολύτιμο βαθμό

Η βαθμολογία

Ατρόμητος 40 Κηφισιά 34 Παναιτωλικός 31 Πανσερραϊκός 28 Αστέρας AKTOR 25 ΑΕΛ 25

Αστέρας AKTOR και Ατρόμητος με ματς λιγότερο. Αγωνίζονται μεταξύ τους (2/5, 19:30).

Τα αποτελέσματα

Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 1-1

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος (2/5, 19:30)

Επόμενη αγωνιστική

Πανσερραϊκός - Κηφισιά (9/5, 16:00)

ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR (9/5, 17:00)

Ατρόμητος - Παναιτωλικός (9/5 19:30)