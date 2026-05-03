Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Live το αθηναϊκό ντέρμπι της Λεωφόρου

Σπουδαίο αθηναϊκό ντέρμπι στη Λεωφόρο, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την ΑΕΚ σε ένα ματς με διαφορετικά κίνητρα για τις δύο ομάδες. Οι «πράσινοι» έχουν περιορισμένες ελπίδες για κάτι καλύτερο από την 4η θέση και θέλουν να πάρουν ψυχολογία, κυνηγώντας παράλληλα την πρώτη φετινή τους νίκη απέναντι στην Ένωση. Ο Μπενίτεθ δεν υπολογίζει τον Σάντσες, αλλά έχει ξανά διαθέσιμους βασικούς παίκτες. Από την άλλη, η ΑΕΚ στοχεύει σε ένα μεγάλο διπλό που θα τη φέρει πιο κοντά στον τίτλο, έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία μετά τις τελευταίες εμφανίσεις. Οι Μάνταλος και Γιόβιτς επιστρέφουν, ενώ ο Ζίνι έχει καλύψει επάξια το κενό στην επίθεση.

Live η αναμέτρηση