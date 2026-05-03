Ανησυχία στο «Ολντ Τράφορντ»: Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πριν το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Ολντ Τράφορντ λίγο πριν τη σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Λίβερπουλ, όταν ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ένιωσε έντονη αδιαθεσία.



Ο ιστορικός τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων», που βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι της Premier League, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο για προληπτικούς ελέγχους.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αγγλικά μέσα, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, με τη μεταφορά να γίνεται κυρίως για προληπτικούς λόγους. Μάλιστα, εκφράζεται αισιοδοξία πως σύντομα θα επιστρέψει στο σπίτι του, χωρίς να υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

🚨 Sir Alex Ferguson has been taken to hospital after feeling unwell at Old Trafford before the game today



Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους παρευρισκόμενους, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του συλλόγου και του αγγλικού ποδοσφαίρου.