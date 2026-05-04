Τρομακτικός τραυματισμός στο Τσέλσι - Νότιγχαμ - Παίκτης των «μπλε» χτύπησε άσχημα στο κεφάλι

Ένας σοκαρισρικός τραυματισμός πάγωσε το «Στάμφορντ Μπριτζ» στην αναμέτρηση της Τσέλσι με την Νότιγχαμ Φόρεστ για την Premier League.

Ο 18χρονος Τζέσι Ντέρι, που πήρε για πρώτη φορά θέση στο αρχικό σχήμα στο αγγλικό πρωτάθλημα, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σοκαριστικού περιστατικού, όταν σε εναέρια μονομαχία συγκρούστηκε σφοδρά με τον Ζακ Άμποτ.

Η σύγκρουση προκάλεσε άμεση ανησυχία, με τους δύο παίκτες να πέφτουν στο έδαφος και τα ιατρικά επιτελεία να σπεύδουν άμεσα για βοήθεια. Η τηλεοπτική μετάδοση απέφυγε να δείξει επαναλήψεις της φάσης, λόγω της σοβαρότητας του συμβάντος.

Ο παίκτης της Φόρεστ κατάφερε να αποχωρήσει περπατώντας, δίνοντας τη θέση του στον Γουίλιαμς, όμως η κατάσταση του Ντέρι ήταν πιο ανησυχητική. Ο νεαρός δέχθηκε οξυγόνο εντός αγωνιστικού χώρου και αποχώρησε με φορείο, υπό το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων.

Οι πρώτες επαναλήψεις προβλήθηκαν μόνο μετά την απομάκρυνσή του από το γήπεδο, με το περιστατικό να επισκιάζει την αναμέτρηση αναμένοντας πλέον νεότερα για την κατάσταση του άτυχου ποδοσφαιριστή.