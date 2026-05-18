Απίστευτο διαιτητικό λάθος στη Βραζιλία με «θύμα» τον Νεϊμάρ

Μια απίστευτη ιστορία έλαβε χώρα σε ποδοσφαιρικό αγώνα της Βραζιλίας με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ. Η Σάντος γνώρισε μια μεγάλη ήττα με 3-0 στην έδρα της από την Κοριτίμπα, αλλά ο αγώνας επισκιάστηκε από διαιτητικό λάθος.



Σε αγώνα πρωταθλήματος της Σάντος, όπου αγωνίζεται ο Βραζιλιάνος άσος, ο τέταρτος διαιτητής έκανε λάθος όταν στο 68ο λεπτό, η ομάδα ζήτησε αλλαγή. Ο τέταρτος έδειξε με τη φωτεινή πινακίδα τον αριθμό 10 του Νεϊμάρ για να βγει από τον αγώνα, ενώ η ομάδα του είχε ζητήσει να αποχωρήσει άλλος παίκτης.



Ο Νεϊμάρ, όταν πέρασε έξω, συνειδητοποίησε το λάθος του τέταρτου διαιτητή και πήγε προς το μέρος του για να του ζητήσει εξηγήσεις. Αμέσως μετά έτρεξε έξαλλος και στην κάμερα όπου έδειξε το χαρτί με τις αλλαγές που σχεδίαζε η ομάδα του, για να δείξει το λάθος.







Το τραγελαφικό σκηνικό έρχεται σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για τη Σάντος, η οποία με νίκη της Γκρέμιο επί της Μπαΐα, θα πέσει στη ζώνη του υποβιβασμού. Η χρονική στιγμή είναι δύσκολη και για τον ίδιο τον Νεϊμάρ, καθώς περιμένει με αγωνία να μάθει το αν θα συμπεριληφθεί από τον Κάρλο Αντσελότι στην αποστολή της Βραζιλίας για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

