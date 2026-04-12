Γκάμπριελ Στρεφέτσα: Σκόραρε με μαγικό πλασέ σε 33’’ κόντρα στη Νάπολι με τη φανέλα της Πάρμα

Εκρηκτικό «ερυθρόλευκο» ξεκίνημα για την 32ης αγωνιστικής της Serie A, με τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα να «χτυπά» πριν καλά-καλά συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Ο Ιταλοβραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, που αγωνίζεται στην Πάρμα ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, χρειάστηκε μόλις 33 δευτερόλεπτα για να ανοίξει το σκορ απέναντι στη Νάπολι με εξαιρετικό πλασέ.



Ο Στρεφέτσα εκμεταλλεύτηκε την πρώτη καλή στιγμή της ομάδας του και με εξαιρετικό φαλταριστό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αιφνιδιάζοντας πλήρως την άμυνα των «παρτενοπέι». Το γκολ αυτό όχι μόνο έδωσε προβάδισμα στην Πάρμα, αλλά επιβεβαίωσε και την αγωνιστική του άνοδο το τελευταίο διάστημα.



Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά και γενικότερα στη θητεία του στην ιταλική ομάδα, ο Στρεφέτσα χρησιμοποιείται σε ρόλο δεύτερου επιθετικού σε σύστημα με δύο φορ. Πρόκειται για μια θέση που φαίνεται να του ταιριάζει απόλυτα, καθώς του επιτρέπει να κινείται ελεύθερα, να βρίσκει χώρους και να απειλεί με μεγαλύτερη ευχέρεια την αντίπαλη εστία.



Η παρουσία του στην Πάρμα εξελίσσεται θετικά, με τον ίδιο να αξιοποιεί στο έπακρο τις ευκαιρίες που του δίνονται, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα και προς τον Ολυμπιακό ενόψει της συνέχειας.

Δείτε το γκολ