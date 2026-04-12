Ολυμπιακός: Ο πανταχού παρών... Χρήστος Μουζακίτης

Ο Χρήστος Μουζακίτης εξελίσσεται σε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς ποδοσφαίρου στην κατηγορία των παικτών κάτω των 20 ετών, χάρη στις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.



Ο χαφ των Πειραιωτών έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καθώς έχει αγωνιστεί για περισσότερα από 4.000 λεπτά σε πάνω από 60 συμμετοχές με τα «ερυθρόλευκα». Σε ηλικία μόλις 19 ετών ξεχωρίζει για την αγωνιστική του ωριμότητα, την ακρίβεια στις μεταβιβάσεις και την ικανότητά του να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις στην αντίπαλη άμυνα.

Christos Mouzakitis has played over 4,000 minutes in upwards of 70 appearances for Olympiacos at just 19 years old. Playing so much so young is a rarity in Greek football, particularly for the most successful club in the land.



What sets the teenage midfielder apart from others… pic.twitter.com/bTlpuSTs4A — SCOUTED (@scoutedftbl) April 10, 2026



Τον τελευταίο καιρό μεγάλα ευρωπαϊκά κλάμπ ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Ανάμεσά τους οι Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ, Ατλέτικο, Νάπολι, Μίλαν, Γιουβέντους, Ίντερ.

Ο νεαρός Μουζακίτης έχει κατακτήσει το UEFA Youth League (K19) το 2024 με την ομάδα Νέων του Ολυμπιακού, ως βασικό στέλεχος της ομάδας, ενώ με την πρώτη ομάδα κέρδισε το «double» τη σεζόν 2024/25 και λίγους μήνες αργότερα το ελληνικό Super Cup. Μάλιστα φετος, έγινε ο 3ος νεαρότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Ολυμπιακού που αγωνίζεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το 2025 επίσης, αναγνωρίστηκε ως ένα από τα "χρυσά αγόρια" του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και του απονεμήθηκε το Golden Boy Web 2025.