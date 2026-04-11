Πατέρας Ταρέμι για τον πόλεμο στο Ιράν: «Πολεμήσαμε οκτώ χρόνια, δεν είναι τίποτα οι 40 μέρες»

Ο Αλιρέζα Ταρέμι μίλησε για τις συνθήκες πολέμου που επικρατούν στην χώρα του λόγω των επιθέσεων απο τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Παρότι, δεν υπάρχει ίντερνετ στον Ιράν εδώ και περισσότερο απο ένα μήνα, κατάφερε να εκφράσει την δίκη του άποψη για τα όσα γίνονται τον τελευταίο καιρό.

Ο πατέρας του επιθετικού του Ολυμπιακού μίλησε λέγοντας ότι όσα γίνονται την σημερινή εποχή δεν έχουν καμιά σχέση με όσα έζησαν στον οκταετή πόλεμο μεταξύ του Ιράν και του Ιράκ. Επίσης, με συγκίνηση αναφέρθηκε στα θύματα εκείνης της εποχής που όπως τόνισε δεν πρέπει να ξεχαστούν.

«Ήμασταν οκτώ χρόνια στον πόλεμο, αντέξαμε οκτώ χρόνια. Τώρα, οι σαράντα μέρες δεν είναι τίποτα. Ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε (θα ερχόμασταν ξανά στις πορείες). Φτάσαμε σε αυτή την επανάσταση με το αίμα χιλιάδων μαρτύρων. Ήταν όλοι φίλοι μας, σύντροφοί μας, που χάθηκαν μπροστά στα μάτια μας.

Τώρα δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε και να φύγουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε τον δρόμο τους. Πρώτα ο Θεός, αν έχουμε ζωή, σίγουρα θα δείξουμε υπομονή, όποια δυσκολία κι αν υπάρξει», ανέφερε ο Αλιρέζα Ταρέμι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πατέρας του επιθετικού του Ολυμπιακού υπήρξε και ο ίδιος ποδοσφαιριστής, με σημαντική παρουσία στο νότιο Ιράν, αγωνιζόμενος ως αμυντικός κυρίως στην Μπουσέρ, όπου έπαιξε από το 1982 έως το 1991, οπότε και ολοκλήρωσε την καριέρα του.