Ολυμπιακός: Οπαδοί επισκέφθηκαν το προπονητικό του Ρέντη και ζήτησαν νίκη με τον Παναθηναϊκό

Αντιπροσωπεία φιλάθλων του Ολυμπιακού έδωσε το «παρών» στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, συνομιλώντας την Τετάρτη (15/04) με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας και τον προπονητή των «ερυθρολεύκων» Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας των οπαδών της ομάδας, οι οποίοι ζήτησαν από το ρόστερ και τον Βάσκο τεχνικό να τα δώσουν όλα στο επερχόμενο ντέρμπι της Κυριακής (19/04, 21:00) κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Πέρα από τη νίκη στη Λεωφόρο, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού ζήτησαν από την ομάδα συνέπεια. Οι θετικές εμφανίσεις των Πειραιωτών στο Champions League κέρδισαν τις εντυπώσεις και οι οπαδοί της ομάδας ζήτησαν από το επιτελείο του Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες ανάλογη απόδοση και στους αγώνες της Super League.

Το ύφος των φιλάθλων ήταν έντονο και επιτακτικό και στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, αλλά και ο Κώστας Καραπαπάς, που παρακολούθησαν από κοντά την εξέλιξη της συζήτησης.